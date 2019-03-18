足球》C羅缺陣 熱那亞賞霸主祖文首敗

輸球的祖文特斯球員們表情凝重。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲聯賽第28輪賽事，熱那亞於主場迎戰這季的義甲不敗之師祖文特斯，熱那亞靠著祖文舊將斯圖拉羅（Stefano Sturaro）的進球，以及老將潘德夫（Goran Pandev）貢獻1球1助攻的帶領下，終場熱那亞以2：0即退來訪的祖文特斯，使本場讓C羅輪休的祖文吞下本季義甲首敗。

下半場比賽第57分鐘，祖文的迪巴拉（Paulo Dybala）射門得分經VAR判決後被沒收，因前一刻埃姆雷‧詹（Emre Can）在接獲隊友前傳球時已越位在先，因此迪巴拉的入球被判無效，祖文錯失首開紀錄的機會。

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比賽第72分鐘，2月份才剛從祖文特斯轉會至熱那亞的斯圖拉羅，不顧前東家的情面，在接獲潘德夫的傳球後於禁區外起腳，皮球經過一個彈跳後穿過門將的十指關進網，熱那亞首開紀錄1：0。比賽第81分鐘，老將潘德夫再替球隊補上1球保險分，熱那亞最終就是2：0大爆冷門擊敗超級強敵祖文特斯。

缺少C羅的祖文特斯這場比賽幾乎啞火，整場雖有61.1%的控球時間，但僅僅有2次射門和「0」次射正，反觀熱那亞雖只有38.9%的控球時間，但整場有12次射門包含2次射正就得2分。

祖文特斯吞下義甲首敗，今年義甲賽季24勝3和1敗，積分75分依舊排名第1，領先第2的拿坡里有15分之多。熱那亞在這場比賽勝利之後在義甲排名上升至第12，積分則是33分。

轉會後對老東家進球的斯圖拉羅。（資料照，美聯社）

攻進熱那亞本場第2球的潘德夫興奮地脫掉球衣。（資料照，路透社）

進球被沒收的迪巴拉賽後與對手交換球衣，但輸球後神情相當低落。（資料照，美聯社）

本場缺陣的C羅，在上週歐冠16強對上馬競時有著驚人的表現。（資料照，路透社）

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