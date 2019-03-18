自由車》環台賽第二站桃園開賽 單站冠軍預計12點半出爐

國際環台賽自由車參賽選手從桃園市政府出發。（記者魏瑾筠攝）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國際自由車環台賽於昨日至21日登場，今天抵達第2站桃園，起點從桃園市政府出發，繞行10個行政區到終點復興區角板山，桃園市推出「一區一花」點綴賽事，包括蘆竹區百合花、桃金孃、大園區海芋等，選手在比賽過程中能看見桃園美麗風景，預計中午12點半將有選手陸續抵達終點。

桃園市長鄭文燦今天出席開幕典禮表示，桃園是第5年參與國際自由車環台賽，今年桃園站路線全長共123公里，賽事途經台61快速道路，選手們會經過大園竹圍漁港、許厝港溼地、觀音草漯沙丘等地，接著行經台15線的新屋區農博基地，再沿台66快速道路，經過楊梅、平鎮、龍潭及大溪等區，將一路爬坡至大溪區石門水庫，最後衝刺抵達復興區角板山，相信選手都能取得好成績。

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為了確保各國參賽選手安全，以及賽事能夠順利進行，桃園市也出動大批警民力在重要路口實施階段性交通管制，維護交通安全與秩序，所幸用路人相當配合，並無造成太大交通衝擊，也讓賽事順利進行。

環台賽國家代表隊由馮俊凱、杜志濠、彭源堂、吳之皓、盧紹軒及王景徽等6名選手組成，代表參賽。（記者魏瑾筠攝）

國際環台賽自由車參賽選手從桃園市政府出發。（記者魏瑾筠攝）

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