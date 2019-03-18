NBA》幫主要不到飯！哈登三年來首度單場一罰未得

哈登今天一次罰球都沒拿到。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊今天靠著保羅（Chris Paul）25分10助功的優質發揮擊敗灰狼隊，「大鬍子」哈登（James Harden）今天拿下20分10助攻，表現不如本季過往一般火燙，更難得的是本場比賽哈登居然一次都沒有站上罰球線。

近年來哈登的「買犯」功力可說是眾所矚目，許多球隊在防守哈登的時候，都會要球員刻意將雙手背在後方，好讓球員不會對哈登犯規，但哈登本季還是在罰球線上出手多達735次。

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本場比賽哈登一罰未得，上次哈登單場未能獲得罰球已經是2015-16賽季的事情，同時他單場20分的得分，也是自2018年12月6日以來的新低。

哈登本季的得分大幅度倚靠三分出手以及罰球出手，NBA官網資料顯示，哈登本季三分出手次數高達879次，是聯盟最多，但命中率只有35.5%，而他在罰球線上出手735次同樣也是聯盟最多。

本季哈登平均得分來到35.9分，幾乎已經確定會是今年的得分王，同時他還有6.4顆籃板以及7.6次助攻，今年他投進312顆三分球是本季最多。

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