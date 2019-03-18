英超》藍軍兵敗艾佛頓 前四漸行漸遠

切爾西輸球後積分維持在57分暫居英超第6，球員輸球後心情相當糟。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第31輪賽事，「藍軍」切爾西作客「太妃糖」艾佛頓的主場，艾佛頓靠著里查利森（Richarlison de Andrade）的破門及冰島國腳西格森（Gylfi Sigurðsson）的補射得手，終場艾佛頓即以2：0擊敗強敵切爾西，切爾西輸了一場關鍵的比賽，積分57分排名英超第6，落後第4的兵工廠有3分差，這場失利使藍軍離重返英超前4的路停滯。

下半場比賽第49分鐘，艾佛頓的角球開出，勒溫（Dominic Calvert-Lewin）將球頂向球門被藍軍門將科帕（Kepa Arrizabalaga）擋出，此時里查利森衝上前頭錘，將球補進門框內，艾佛頓先馳得點1：0。

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比賽第71分鐘，里查利森在禁區內被切爾西後衛阿隆索（Marcos Alonso）絆倒，替太妃糖軍團賺得一顆12碼罰球，由西格森操刀主罰，第一時間雖被科帕撲出，但這位冰島國腳隨即插上前補射得手，比分改寫至2：0，艾佛頓取得兩球領先，剩餘的時間兩隊皆未能有進球產生，最終艾佛頓於主場以2：0擊退切爾西。

切爾西在各項賽事近期的5場比賽，拿下4勝1和不錯的表現，包括2：0擊敗熱刺，和歐霸盃16強分別以3：0及5：0兩場大勝基輔發電機，看來一度擺脫先前大低潮，但這場失利又讓他們在爭英超4的路又更加艱難。

艾佛頓近6場英超賽事，僅拿1勝1和並吞下4敗，本季整體狀況不佳，期望藉由這場勝利將球員們生理及心理狀態調整到最好，以迎戰剩餘的英超賽事，目前艾佛頓於英超排名第11，積分40分。

本場比賽斬獲進球的西格森及里查利森，這賽季兩人皆在英超賽場攻下12球，表現相當不錯。英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）一掃前一戰敗給紐卡索聯的糟糕表現，本場面對藍軍展現5次撲救，沒能讓切爾西攻下任何1球，表現非常優異。

本場比賽切爾西的控球時間達到67.4%，而艾佛頓僅有32.6%，射門次數比為切爾西16：15艾佛頓，藍軍包括5次射正，太妃糖則有8次射正之多。

艾佛頓贏球，球員們彼此慶祝打氣。（法新社）

里查利森（圖右）本場攻下1球且製造一個12碼機會讓球隊穩定勝局。（路透社）

門將皮克福德（圖左）這場比賽表現相當優異，未讓切爾西攻破大門。（路透社）

伊瓜因（圖中）因租借來到切爾西後表現不盡理想。（路透社）

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