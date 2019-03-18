網球》體育署教練職缺4萬1起 謝淑薇點出與國際絕望差距

謝淑薇。（資料照，記者吳孟儒攝）

〔體育中心／綜合報導〕體育署長高俊雄日前因央行應徵退役國手當工友解釋，其實總統蔡英文上任後，指示體育署研議提供300至500位學校專任運動教練職缺，起薪從4萬1千元起跳，為台灣退休運動員想後路，台灣網球好手謝淑薇今日在臉書上發文，指出網球選手退休後轉任教練，光是基本起薪1週就有1000美元（約新台幣三萬），點出台灣與國際間的差異還相當巨大。

謝淑薇在臉書上發文表示，只要職業網球選手退休當教練，以國際行情來看，基本起薪1000美元一週，如果有特殊成就加上獎金還能更高，並指出自己的澳洲體能教練一週就要8000美元，還以其他國家隊的薪水舉例，另外他還說就算不當網球選手，當教練還是體能師都很不錯，並指出「薪水要高台灣很多喔」，更說明現在當選手還有補助經費，比起她在國家隊還要自費打國家賽的沙漠年代不同，要大家加入網球界。

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這則發文引發網友熱烈迴響，有的網友指出，這個方案至少已經有為退休球員規劃未來道路，比起以前什麼都不做還要好很多。也有網友認為，是因為謝淑薇是頂尖球員才有這些待遇，還是有其他人需要那些職缺，畢竟有很多運動的選手在高中大學畢業後就沒專業工作可以做。還有網友暗酸詹家姊妹：「免了，我怕我學不會中暑」。

謝淑薇在臉書上發文，指出網球選手不管是退休或者轉任訓練員的薪水都相當優渥。（圖片取自謝淑薇臉書）

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