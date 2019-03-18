MLB海外賽》王柏融對大聯盟投手敲長打 火腿到手的勝利卻飛了

王柏融敲深遠安打，1分打點進帳。（圖片取自火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今晚與運動家在第二場熱身賽交手，前役在休息室觀戰的「台灣大王」王柏融擔任第5棒指定打擊，前兩打席都吞K，第三次上來打擊終於敲出深遠安打建功，而運動家靠著全壘打王戴維斯（Khris Davis）第9局轟出追平3分砲，最終就與火腿6：6握手言和。

火腿今天推出「手帕王子」齋藤佑樹先發，次局被皮斯考提（Stephen Piscotty）敲出左外野陽春砲。而火腿3局下面對運動家先發左投安德森（Brett Anderson），郡拓也率先敲出安打上壘，隨後游擊手希米恩（Marcus Semien）傳球失誤，火腿也將比分追平，王柏融前兩次上來打擊都揮棒落空吞K。

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第5局希米恩再度發生失誤讓淺間大基上壘，中島卓也再強迫取分成功犧牲送回火腿超前分，第6局火腿攻勢再起，趁運動家更換投手巴西特（Chris Bassitt），無人出局一、三壘有人，這次王柏融把握機會敲出右外野深遠二壘安打一棒送回隊友，打回球隊第3分。

運動家受火腿中繼投手輪番壓制，直到7局上才靠著高飛犧牲打追回一分；不過下個半局火腿馬上又有所回應，靠著運動家第3次失誤上壘，隨後敲出3支安打，王柏融此時被替換下場休息，火腿本局再添2分，以6：2擴大領先差距。

而運動家9局下趁著火腿石川直也不穩，先靠著暴投追回一分，去年大聯盟全壘打王戴維斯（Khris Davis）此時卻發威，轟出左外野三分砲將比數追平，日本火腿最後沒能有分數進帳，兩隊最後就以6：6握手言和。

大聯盟全壘打王戴維斯（見圖）在9局上轟三分砲，一棒把比數追平。（美聯社）

昨天沒上場的王柏融此役雖然展現強烈企圖心，前兩次上來打擊雖然都揮棒落空吞K，不過6局下把握機會從運動家中繼投手巴西特手中，敲出帶有一分打點的右外野深遠安打、也是火腿隊今天唯一的長打，而他在7局上攻守交換時退場休息，今3打數敲出1安，另有1分打點進帳。

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