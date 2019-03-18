羽球》陳雨菲兩冠進補 積分慢慢逼近世界球后戴資穎

陳雨菲背靠背奪冠。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕去年11月才終止大賽冠軍荒的中國女將陳雨菲，兩週前摘下超級1000系列全英賽后冠，上週日又在超級300系列瑞士公開賽封后，獲得兩座冠軍積分進補，不斷拉近與世界球后戴資穎距離。

戴資穎。（資料照，路透）

中國女單加入羅毅剛、夏煊澤教練指導，剛過21歲生日的陳雨菲過往弱項力量、以及核心，從年底至今進步不少，也成為今年全英賽擊敗戴資穎的關鍵之一。

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全英公開賽冠軍可獲12000積分、瑞士公開賽7000分，陳雨菲世界排名在上週來到生涯新高的世界第二，明天將公布的最新排名可望再加分，來到88079分，落後小戴7588分，比起過往上萬的分差距，已逐漸縮小中。

戴資穎4月份僅有2場賽事，分別是超級750系列馬來西亞公開賽以及超級500系列新加坡公開賽，不過因為大馬賽事比去年早，小戴此站尋求衛冕，反而沒有保分壓力。

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