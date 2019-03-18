ABL》兩隊險釀火爆衝突 夢想家扳倒菲律賓登頂

夢想家昨天晚間作客菲律賓，雙方差點爆發激烈衝突。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣球隊寶島夢想家昨天晚間作客菲律賓，面對聯盟龍頭火焰隊，雙方整場五五波拚戰，下半場兩度拉開比數，同時有效防守菲律賓且在進攻端火力全開，終場夢想家以88比74再次成功滅火，拿下賽季第18勝以及8連勝，同時讓菲律賓主場全勝紀錄劃下句點，也比下火焰隊，登上聯盟龍頭。

夢想家上週才在主場與菲律賓對戰拿下勝利，但兩隊上上次交手後，拉莫斯經紀人推特發文恐嚇夢想家與葛拉斯，發文指出：「下次來到菲律賓要你好看。」讓夢想家做好萬全準備迎接這場硬仗。

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第四節快結束前米勒被菲律賓球員推擠，菲律賓5號提恩松突然出手揮拳，拉莫斯及阿法諾隨後也上前狀似要加入衝突，好在米勒情緒控制得當、夢想家球員也沒有出手，採冷靜的對應才沒釀成更大的衝突。

夢想家阿提諾（右二）挑戰禁區。（寶島夢想家提供）

不過裁判經討論後判決將雙方米勒及提恩松驅逐出場，雖米勒一開始露出無法置信表情但最後仍尊重判決，出場時經過球員通道還有許多菲律賓球迷與他擊掌並給予歡呼，他的好表現也讓菲律賓球迷印象深刻。

夢想家米勒與火焰隊提松恩末節遭驅逐出場。（夢想家提供）

即使雙方有球員被判出場也不影響比賽勝負，第四節尾端夢想家換上替補群，吳松蔚投進三分球後將領先拉到16分，穩穩地收下勝利。

米勒賽後說：「鼻子的傷沒有影響我，而對於比賽結束前，對手的推擠或揮拳讓我感到不能理解，這

不是比賽該有的內容，我也沒有過於在意，我們只要打好自己的球，拿下比賽勝利，這才是最重要的。」

與菲律賓交手夢想家能屢次拿下勝利，關鍵在於防守，教練穆雷說到：「我們每一場都有做好準備，把防守做好是比賽中最重要的，很高興再次贏下比賽。」

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