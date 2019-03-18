自由車》最後判斷失誤超可惜 馮俊凱仍首披亞洲第一藍衫

馮俊凱首度披上亞洲第一藍衫。（中華民國自由車協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年國際自由車環台賽第二站，加拿大弗洛伊職業隊「瘋狗」克拉克奪冠並穿走領先者黃衫。台灣隊馮俊凱最後一個轉彎判斷錯誤太早煞車，無緣前三，以第九作收，總和成績以10秒之差，排在第四，首度穿上亞洲第一藍衫。

第二站今天上午9時30分從桃園市政府前出發，桃園市長鄭文燦以大家長身分，歡迎國際自由車總會前會長麥奎德、亞洲自由車總會秘書長辛格等貴賓，以及來自全球的20支勁旅來台競輪。

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環台賽第二站於桃園舉行。（中華民國自由車協會提供）

比賽距離將近120公里，真正好戲進入山區後才開始，進入最後200公尺，台灣隊馮俊凱卡到很不錯的位子排名第四，只可惜判斷錯誤，太早煞車，錯失奪牌機會，以第九名作收。

加拿大弗洛伊職業隊克拉克（CLARKE Jonathan）拿下單站冠軍，也穿走領先者黃衫，義大利尼伯隊吉歐瓦尼（LONARDI Giovanni）第二，以色列職業隊納森（EARLE Nathan）第三，前38名車手完成時間同樣為2小時45分20秒。

亞洲第一藍衫昨天穿在盧紹軒身上，今天換馮俊凱接手。對於終點前最後一個轉彎的誤判，馮俊凱表示：「真的很可惜，如果我不要那麼早煞車，是有機會拿到單站冠軍的。」這也是拿過三屆環台賽登山王的馮俊凱首度穿上藍衫。「接下來將力守第一集團，力求保住藍衫，也想拼一下單站前三。」

第三站浪漫台3線站19日由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，這站共計156.50公里。

加拿大克拉克此站穿走領先者黃衫。（中華民國自由車協會提供）

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