舞王世界公開賽 30日台北小巨蛋華麗登場

星光兒童舞團炒熱記者會氣氛（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年舞王世界公開賽在30日於台北小巨蛋華麗登場，來自美洲、歐洲、澳洲、亞洲等30多國，共400對選手參賽，更大力邀請世界冠軍等級的組合來台獻技，台灣民眾不用搭飛機至英國黑池，就能在國內欣賞到高超舞技。

舉辦逾10年的舞王公開賽，世界排名前24強的職業好手幾乎都會來台參戰。值得一提的是，世界最高等級的舞蹈賽事為英國黑池公開賽，大會更禮聘世界摩登舞冠軍Mirko、Edita、世界拉丁舞亞軍Stefano、Daria以及世界特技舞亞軍Gerhard、Amor Kruger來台獻技。

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有興趣觀賞難得舞王大賽，只要持4張發票至台灣體育運動舞蹈發展協會（台北市南京西路76號7樓之4）即可兌換1張門票。此外，民眾索捐贈之發票將捐給南區家扶中心，以發揮愛心為目的，一同用公益舞動愛心。

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