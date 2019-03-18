中職》統一開幕戰力邀郭源治、謝長亨聊棒球 曾文誠擔任主持人

統一獅邀請曾文誠擔任活動主持人。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒30年，統一獅主場開幕戰3月24日台南棒球場熱鬧登場，迎接球隊30年榮耀開幕戰，賽前也特別邀請統一獅OB選手郭源治及謝長亨回到充滿溫暖的家-台南棒球場，當天球隊也會在賽前場內特別舉辦「榮耀30感謝有你」頒贈儀式，賽前15：10將於台南棒球場戶外舞台，舉辦「榮耀30 統一獅OB選手TALK聊棒球」活動，邀請郭源治及謝長亨一起跟球迷分享許多好玩、特別的棒球故事。

當天場外活動主持人，也特別邀請跟獅隊淵源很深的球評曾文誠，一起進行專業又特別的TALK聊棒球活動，曾文誠早期擔任職棒雜誌採訪報導，主要是負責獅隊相關報導及撰寫，當天活動將帶給球迷不一樣的專業訪談，讓球迷一起回味感受早期棒球的許多故事。

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統一獅開幕戰邀請郭源治及謝長亨除了見面會外，也特別在15：50舉辦統一獅OB選手簽名會時間，球隊也特別準備「統一獅榮耀30 PROUD應援旗幟」1000支，當天14：00於台南棒球場大門口活動攤位，持當日比賽ibon預售票即可兌換。

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