NBA》被「魯長老」絕殺震撼 R.傑佛森：今年最佳第六人一定是他

L.威廉斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球員R.傑佛森（Richard Jefferson），退休後擔任球評和轉播的工作，而他在看過今天L.威廉斯（Lou Williams）的超狂絕殺後確信L.威廉斯會得到今年的最佳第六人獎項。

記者Michael Scotto的推特上發出了R.傑佛森在看電視轉播時發出的感嘆，R.傑佛森認為L.威廉斯雖然已經拿下了兩座第六人獎項，但他今天的瘋狂絕殺表現讓R.傑佛森認為L.威廉斯今年値得再拿一次。

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若L.威廉斯今年順利拿下最佳第六人獎項的話，他就會成為第一個連續拿下此獎的球員，同時也會追平太陽隊的傳奇第六人克勞佛德（Jamal Crawford）的三座，並列史上第一。

這位今年正式成為NBA史上板凳出發得分最多的球員，今天在上場27分鐘的時間裡就拿下25分，投籃16投8中，同時罰球8球一球未失。

大多數的球員都是以身為先發為目標，但L.威廉斯就是一個更適合從板凳出發的球員，而他至今也成功成為史上最棒的板凳球員，持續為快艇的板凳做出重要的貢獻，成為隊上真正的關鍵王牌。

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