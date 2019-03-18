大專盃》吳俊杰飆13K差1人次完投 率開南大學晉級冠軍戰

開南挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕大專盃棒球聯賽公開組一級4強戰，開南大學迎戰南華大學，開南推出陣中狀況最佳投手吳俊杰先發，吳俊杰前5局未被擊出任何安打，總計投8.2局送出13次三振，僅失1分，幫助球隊終場5:1奪勝，開南挺進冠軍戰，明要和晚間文化大學、台灣體大勝隊交手。

開南大學總教練郭李建夫形容吳俊杰為「大專界的大物級投手」，郭李建夫說，吳俊杰今天投球表現優異，速度都維持在145公里左右，「投到最後一局稍微比較『鐵齒』，變化球配比較多，但他的速度還在，應該多以直球壓制。」

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開南教練郭李建夫。（記者林正堃攝）

去年中職選秀，吳俊杰直到第8輪才被中信兄弟選進，後來選擇回大學再拚一年，郭李建夫透露，這段期間吳俊杰投球姿勢小幅修正，揮臂較過往稍短，控球也有大幅進步。

吳俊杰說，投到最後有些沒力，不過還能負荷，「大學時期都是先發、後援都有投，先發就以先發的心態調整，這場猿先就預定能投幾局算幾局，讓隊友保留戰力拚明天。」吳俊杰也說，這次盃賽讓自己多增添一些信心，拚今年中職選秀。

開南先發投手吳俊杰。（記者林正堃攝）

開南先發投手吳俊杰。（記者林正堃攝）

南華先發投手蔡明憲（。（記者林正堃攝）

開南朱祥麟。（記者林正堃攝）

南華沈朕清安打。（記者林正堃攝）

南華教練蔡仲南。（記者林正堃攝）

開南吳承諭救援成功。（記者林正堃攝）

吳承運。（記者林正堃攝）

江柏豪。（記者林正堃攝）

陳建川。（記者林正堃攝）

徐威程。（記者林正堃攝）

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