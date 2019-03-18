中職》「王者金」超霸氣 桃猿推出開幕限定球衣

桃猿在開幕2連戰將穿上全金球衣亮相。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊迎接新球季，開幕戰「征服的起點」第二金推出開幕限定球衣「CONQUER GOLD」來迎戰強敵，在3月23日及24日都會穿上這件全金的球衣亮相，大步邁開征服三連霸之路。

已公布春訓熱身賽專屬比賽城市版球服的Lamigo桃猿隊在今日再公布2019年主場開幕戰限定球服，這款全金色的球服無極限的使用近三年出現在球服設計中使用的金色創意，不但延續去年「金」的元素，而且是金光閃閃的在今年扛下開幕戰「征服的起點」的重責大任，為全猿主場拉開序幕。

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連續兩年囊括季冠軍及總冠軍二連霸的桃猿「金神」與「精神」在這件球服上合而為一，不但以金色設計Lamigo主場圖騰，而且全身金雕細琢出王者風範，採用金色布料大膽奪金，征服的路上你我肩並肩一齊打天下，LM字徽作為頭盔大標，搭配「CONQUER GOLD」的比賽帽，金帽上呈現的風格與胸前王者「Lamigo」相互輝映並搭配打擊金盔。新球季百分之百展現出二連霸的榮耀感及桃猿征服天下三連霸的王者金！

全猿主場門票熱賣中，3月23日開幕首戰維持傳統贈送全內野的球迷朋友10號隊友版的冠軍戒「10號金」、戴上十號隊友冠軍戒共同分享二連霸榮耀。

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