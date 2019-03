NBA》費城大前鋒與球迷互動 喝口啤酒再上場打球（影音）

史考特喝球迷的啤酒。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今天是國外著名的聖派翠克節,雖然球員們必須上場打球,但他們還是找到了在場上也能慶祝佳節的方法,史考特(Mike Scott)正是最有創意的其中一員。

事情發生在第一節尾聲,「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)沒有命中跳投,但第二波攻擊把球撥到了外圍,但那邊沒有任何一位球員,所以史考特為了救球所以飛撲到場外,摔進了觀眾席中,而他這時找到了與大家一同慶祝的方法,那就是喝一口場邊球迷手上的啤酒,然後再重回球場打球。

Mike Scott is just trying to party like everyone else on #StPatrickDay