NBA》費城大前鋒與球迷互動 喝口啤酒再上場打球（影音）

史考特喝球迷的啤酒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是國外著名的聖派翠克節，雖然球員們必須上場打球，但他們還是找到了在場上也能慶祝佳節的方法，史考特（Mike Scott）正是最有創意的其中一員。

事情發生在第一節尾聲，「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）沒有命中跳投，但第二波攻擊把球撥到了外圍，但那邊沒有任何一位球員，所以史考特為了救球所以飛撲到場外，摔進了觀眾席中，而他這時找到了與大家一同慶祝的方法，那就是喝一口場邊球迷手上的啤酒，然後再重回球場打球。

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Mike Scott is just trying to party like everyone else on #StPatrickDay

但球員喝球迷啤酒的舉動並不是第一次發生，在2017年東部季後賽第二輪，暴龍對騎士的第二輪比賽中，詹姆斯（LeBron James）就曾從場邊的服務員手中拿啤酒來喝了一口，但事實上他不像史考特一樣有喝的動作，他只是假裝喝酒而已。

無論如何，這樣與球迷的互動無疑增添了費城球迷對他的喜愛，史考特今年剛從快艇被交易至七六人，而他在費城平均可以攻下8.1分，同時還有40.8%的三分球命中率，是七六人陣中重要的輪替球員。

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