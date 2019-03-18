足球》米爾納關鍵12碼破網 利物浦險勝暫居榜首

米爾納（中）踢進關鍵12碼，率隊獲勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第31輪，「紅軍」利物浦客場迎戰富勒姆，利物浦此役陷入苦戰，所幸靠著前鋒馬內（Sadio Mane）的進球與副隊長米爾納（James Milner）的關鍵12碼破網，紅軍終場以2：1力克富勒姆，暫居英超榜首。

上半場第26分鐘，馬內左路殺入禁區後分球給菲爾米諾（Roberto Firmino），後者再回敲給馬內右腳射門得分，利物浦率先取得1球領先。下半場第74分鐘，紅軍後防發生嚴重失誤，富勒姆前鋒巴貝爾（Ryan Babel）逮到機會，幫助球隊扳平比分。

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比賽來到第81分鐘，利物浦球星薩拉（Mohamed Salah）禁區一腳射門被擋下，不過想要補射的馬內遭富勒姆門將理科（Sergio Rico）拉倒，主裁判罰12碼罰球，隨後米爾納操刀並穩穩踢進，最終利物浦就以1球之差險勝對手。

紅軍在客場帶走3分後，目前以23勝7平1敗、76積分暫居英超榜首，不過僅領先少賽一場的曼城2分。利物浦下一戰將在31號坐鎮主場迎戰強敵熱刺，對於要爭冠的紅軍來說，場場都是關鍵。

馬內為紅軍首開紀錄，狀態相當火熱。（歐新社）



米爾納踢進關鍵12碼。（美聯社）

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