MLB海外賽》全場暴動！ 一朗超級雷射肩嚇壞跑者（影音）

【MLB開幕シリーズ2019 #巨人 対 #マリナーズ】— 日テレ Fun!BASEBALL!! （ntv_baseball） 2019年3月18日
ライトへの飛球を #イチロー 選手がノーバウンドストライク送球！場内騒然のスーパープレー！
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〔體育中心／綜合報導〕大聯盟水手隊今晚出戰讀賣巨人隊，鈴木一朗擔任先發9棒右外野手。45歲的朗神，在3局下大展雷射肩，從右外野不落地直傳三壘，引起東京巨蛋一陣騷動。
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一朗3局上首度上場打擊，雖擊出滾地球遭刺殺，連22打席無安打，但在3局下用守備帶起高潮。巨人隊攻占二壘，打者炭谷銀仁朗擊出右外野深遠飛球，一朗算好距離接殺，隨即直傳三壘，凍結二壘跑者，讓他不敢輕舉妄動。
接到一朗強勁回傳球的三壘手希利（Ryon Healy）起初也愣在原地，不敢相信45歲的一朗能傳出如此強勁的球，在休息室目睹全程的巨人監督原辰德，也忍不住拍手喝采。整個東京巨蛋則響起熱烈掌聲，向朗神不老的雷射肩致敬。
鈴木一朗。（美聯社）
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