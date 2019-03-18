NBA》53年頭一遭！字母哥、推特王巔峰對決寫記錄

亞德托昆波和恩比德今天都繳出恐怖雙十數據。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）的頂尖對決，激出驚人火花，前者攻下生涯最高的52分，另有16籃板，恩比德有40分、15籃板，這也寫下NBA睽違53年來頭一次雙方球員互相飆出40分、15籃板的恐怖數據。

亞德托昆波與恩比德雙雙繳出40分、15籃板的雙十成績，成為自1966年名人堂球星貝勒米（Walt Bellamy）和貝勒（Elgin Baylor）之後，首度再度有人達成這樣的紀錄。

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「他是個硬漢，」亞德托昆波稱讚恩比德是一個很棒又強壯的防守者，和他過招十分棘手。

恩比德受訪時表示，他自認上半場球隊守得不錯，但亞德托昆波下半場逐漸找回手感，變得相當難守，雖然最後仍帶領七六人贏球，但他認為公鹿目前還是聯盟數一數二的強隊。

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