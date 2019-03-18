大專盃》曾柏融、蘇俊璋接力好投 文化大學闖進冠軍戰

文化晉級冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕文化大學挑戰大專盃二連霸，四強戰面對台灣體大，文化大學兩任投手曾柏融、蘇俊璋合力完封台灣體大，終場3:0勝出，文化闖進冠軍戰，明天迎戰開南大學，要挑戰隊史大專盃第11冠。

曾柏融主投6.1局後，蘇俊璋接手完成比賽，兩位投手合計僅被擊出3支安打，文化大學總教練廖敏雄認為，投手強勢表現是比賽關鍵。廖敏雄說：「曾柏融表現很不錯，曲球都能夠投進好球帶，讓對方很難打。蘇俊璋就不用說，好球率就像機器一樣高。這場團隊打擊狀況則是普通，壘上有人的後續攻勢比較少。」

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文化先發投手曾柏融。（記者林正堃攝）

廖敏雄特別提到蘇俊璋的膽識，他說，蘇俊璋雖然球種單調，但是是位稱職的後援投手，「我們之間也有默契，只要遇到二壘有人，就一定換上他守成。雖然目前他還沒正式轉任先發，不過擔任後援時擁有強心臟，假設未來挑戰職棒，應該也是稱職的後援投手。」

文化大學身為衛冕軍，今年過關之路卻走得不輕鬆，先後面臨傷兵問題。不過，廖敏雄稱讚球員在四強戰打出關鍵表現，「雖然戰力有些不順，但我想球員已經證明，文化大學有一定的能力在，他們打出一場感動的比賽。明天也希望他們打出精彩比賽，輸贏雖然難說，但目標自然是冠軍。」

文化蘇俊璋救援成功。（記者林正堃攝）

文化蘇俊璋。（記者林正堃攝）

文化李凱威。（記者林正堃攝）

陳偉濠。（記者林正堃攝）

曾宸佐。（記者林正堃攝）

劉家良。（記者林正堃攝）

郭天信。（記者林正堃攝）

蔣少宏。（記者林正堃攝）

黃秉軒。（記者林正堃攝）

台體大先發投手林奕丞。（記者林正堃攝）

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