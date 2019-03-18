NBA》名人堂前輩批評詹皇：詹皇根本沒心融入湖人！

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃球名人堂球星佛雷瑟（Walt Fraizer）開砲批評湖人巨星詹姆斯（LeBron James）在先前尼克對上湖人的比賽中，詹姆斯在暫停時沒有參與團隊的戰術討論，讓他覺得詹姆斯並沒有好好融入球隊。

佛雷瑟表示:「詹姆斯這樣的表現，完全沒有好好的融入球隊，成為球隊的一份子，在我看來，他根本不在乎自己是不是團隊的一員。」

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然而這已經不是詹姆斯第一次這麼做了，上一次湖人於2月28日對上鵜鶘時，詹姆斯就已經被拍到在球隊暫停討論戰術時，人是背對著大家，沒有參與。

目前湖人的戰績僅31勝38敗，這讓原本預計簽下詹姆斯一切都會變得不一樣的湖人球團上下都覺得非常失望，總教練華頓:「我認為在這個被受傷兵困擾的賽季，教練仍然維持信心和前後不變是非常重要的。而教練今年無論在球季的任何時候都沒有改變，仍然追求著更多的勝利。」



也因戰績不理想的關係，外界都認為湖人正在醞釀著要把華頓換掉，另找一名新教練。

《ESPN》的記者Jackie MacMullan指出，詹姆斯的陣營非常希望湖人能有教練上的更動，他們對此事件的的態度顯得非常曖昧。

但目前最重要的是詹姆斯在今年夏天會採取什麼動作，這個球季他與任何一位明星球員的交流都會意外的產生話題，讓人懷疑他到底心儀哪一位球星，而夏天湖人會有什麼補強動作也十分讓人期待。

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