WSBL》無畏傷病困擾 電信力退台電收冠軍戰門票

中華電信10號劉嘉瑋受傷退場。（記者劉信德攝）



〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL本週為電信主場週，首戰先遇上本季尚未開胡的台電，在徐千惠、劉嘉瑋繳出全隊最高13分帶領下，終場以63：55獲勝，並以8勝4負確定拿下冠軍戰門票。

台電首節在郭佳紋砍進兩顆三分球帶領下，僅以1分小幅落後電信，而電信以劉嘉瑋表現最佳，單節獨拿11分，卻在第2節防守時與對手發生碰撞，左膝蓋受傷倒地退場，賽後她無奈表示，球隊已經有其他傷兵，其實人力有些捉襟見肘，詳細的傷勢也得隔天就醫後才能確定。

請繼續往下閱讀...

電信今有4人得分上雙，徐千惠13分、7籃板，劉嘉瑋雖僅打了14分鐘就因傷退場，卻也展現高效率拿下13分。

電信近期飽受傷病困擾，包含謝佩君、黃虹瑛都有傷在身，而陽詩慧也才剛傷癒歸隊，能上場的時間並不多，教練黃曉潔賽後有些無奈地表示，人力頗為吃緊，今天贏得比較辛苦，之後會考慮多讓板凳球員登場，加強心理素質。

台電郭佳紋投進4顆三分球，攻下14分、6籃板，游楷樂同樣進帳14分。

中華電信12號黃湘婷（右）切入禁區出手投籃。（記者劉信德攝）



中華電信18號黃郁婷攻下12分。（記者劉信德攝）



中華電信6號徐千惠（左）空檔傳球。（記者劉信德攝）



中華電信6號徐千惠（左）空檔傳球。（記者劉信德攝）



中華電信2號潘姿吟。（記者劉信德攝）



中華電信2號潘姿吟（右）切入籃下出手。（記者劉信德攝）



中華電信10號劉嘉瑋受傷退場。（記者劉信德攝）



台電23號游楷樂外線、切入皆有斬獲。（記者劉信德攝）



台電23號游楷樂外線、切入皆有斬獲。（記者劉信德攝）



台電23號游楷樂外線、切入皆有斬獲。（記者劉信德攝）



台電23號游楷樂外線、切入皆有斬獲。（記者劉信德攝）



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/