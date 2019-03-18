足球》薩拉近7場沒進球 英格蘭傳奇球星：他被摸透了

利物浦明星前鋒薩拉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦明星前鋒薩拉（Mohamed Salah）狀態不甚理想，已近7場比賽沒有取得進球，對比上個賽季有些落差。前英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）分析，薩拉的進攻習慣已經被對手摸透，導致進球效率下滑。

上個賽季薩拉大爆發，聯賽轟入32球並送出11次助攻，不僅擊敗熱刺前鋒凱恩（Harry Kane）奪下金靴獎，還拿下非洲足球先生與英格蘭PFA足球先生等獎項。不過本季效率有所下降，雖然仍進帳17球，但希勒認為薩拉的進攻步數早已被對手看透。

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希勒表示：「對手現在都知道薩拉的模式了，他會從右邊切入，然後換到左腳並射門，但是他現在再也無法複製以前的表現了。現在的他看起來缺乏信心，但似乎看不到他的危機意識。我認為這是利物浦球迷在這爭冠的關鍵時刻必須擔心的事情。」

儘管利物浦目前暫居英超龍頭，但僅領先少賽一場的曼城2分，接下來紅軍還要碰上熱刺與切爾西等強敵，這兩場比賽對紅軍來說相當重要，只要輸球，冠軍很有可能就會拱手讓人。若想奪下等待許久的聯賽冠軍，薩拉勢必要盡快找回狀態。

英格蘭傳奇球星希勒（中）。（資料照，歐新社）

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