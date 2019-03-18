東京奧會開幕門票 台灣恐怕只能分到50張

東京奧運第5次開放日邀請各國國家奧會視察場館建設，這次共有27國69人參加，台灣奧會代表孫立群（左站立二）也參與視察。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕2020東京奧運帕運組織委員會邀請各國國家奧會（NOC）代表，從18日起連兩天視察主要場館及選手村的興建情形，代表我國來視察的奧會顧問孫立群表示很滿意場館工程均如期實施，目前他比較擔心的除了選手的交通和支援團體住宿問題之外，由於開幕式的門票有限，台灣觀眾恐怕只能分到50張的名額。

東奧組委會至今已舉辦過5次「東奧開放日」，這次參與的NOC代表有27國69人為人數最多的一次，奧會顧問孫立群和國際組楊家榮代表出席。孫立群表示，這是他第3次來看場館，很開心館場工程都如期實施，大部分場館預定在今年底或明年初完成，對東京投入這麼大的心力做這件事他感到非常開心，希望明年東京奧運會有非常好的成績。

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不過孫立群也提出兩件令他頭痛的問題，他表示，台灣民眾非常喜歡來日本，屆時一定有非常多的賽事一票難求，尤其主場館只有6萬8千個座位，台灣最後分到的名額可能只有50張左右，大部人應該是買不到票，這也是讓台灣奧會最擔心的一件事。

另一件就是旅館也差不多快被訂光了，屆時選手的交通問題，還有支援團體住的方面可能有些問題，目前也拜託我國駐日代表處，還有僑界拚命用力地尋找住的地方，不管是旅館、民宿，甚至是宗教相關的地方，他們都在動腦筋。下週台灣還會派一個賽前考察團，針對住的問題來考察，孫立群表示，很感謝代表處花了很多精神幫忙找，奧會也會繼續努力，希望能找到更近的地方。

奧會顧問孫立群（左）和國際組楊家榮（右）代表參與東奧開放日場館視察，背景為預定開幕式的?立競技場。（記者林翠儀攝）

預定舉辦2020東京奧運開幕式的?立競技場，可望於今年11月完工。（記者林翠儀攝）

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