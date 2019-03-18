NBA》林書豪表現慘兮兮 美媒找出問題所在

林書豪。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暴龍客場出戰活塞，林書豪今再次先發卻沒把握機會，關鍵時刻還被放入板凳，失去信心成為最大問題，林書豪拿手擋拆武器無法有效執行，整場比賽只有3分進帳，進攻效率十分低迷。

豪哥季中轉戰暴龍，12場比賽有3場先發，雖然20.3分鐘上場時間多於老鷹時期，36.2%投籃命中率、17.1%的外線準星皆是生涯新低，場均也只有7.4分貢獻，低迷表現讓人摸不著頭緒，《The Athletic》記者科林（Eric Koreen）點出關鍵因素，在於「信心不足」。

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他指出，林書豪現在很明顯少了自信，向來擅長的擋拆配合也打得相當消極，而且他在禁區完全討不到便宜，一有肢體接觸就會賠上犯規，科林直言，林書豪表現欠佳的情況下，他現在會選擇鮑威爾（Norman Powell）作為後場的主要輪替，而非豪哥。

暴龍第六人范維利特（Fred VanVleet）今傷癒歸隊就得到重用，替補出賽31分鐘有17分進帳，反觀豪哥先發卻因表現低迷比賽後段被放入板凳，明天暴龍將對上尼克，豪哥得把握機會表現，才不會逐漸被邊緣化。

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