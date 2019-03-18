MLB海外賽》岱桑難破大聯盟 讀賣巨人再輸水手

陽岱鋼手感冷冰冰。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今晚於東京巨蛋續戰大聯盟水手隊，台灣好手陽岱鋼8局下代打慘遭三振，2場出戰大聯盟連吞3K；水手鈴木一朗打擊也持續低迷，3打數無安打，球迷期盼許久的日本凱旋首安仍未出爐。

迎接開幕戰前最後實戰，一朗今擔任9棒右外野手，3局首打席擊出斷棒滾地球，遭刺殺出局；4局第二打席則遭左投戸根千明的滑球三振；7局第三打席相中直球，擊出中外野飛球出局。一朗連同春訓已連24打席無安打，將以0.065打擊率迎接20日和運動家隊的開幕戰。

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雖然打擊未能回應球迷，一朗在3局下用守備帶起高潮。面對二壘有人、巨人田中俊太右外野深遠飛球，一朗帥氣接殺後不落地直傳三壘，將跑者凍結在二壘，招牌雷射肩令東京巨蛋全場3萬7000多名球迷響起熱烈掌聲。

水手此役推出「國王」赫南德茲先發主投，總計4局狂失5分。在兩隊形成5：5僵局之際，今日過30歲生日的「壽星」弗雷塔斯（David Freitas）轟出陽春彈，助水手1分差險勝。

昨擔任先發吞2K的巨人陽岱鋼，此役未被列入先發，直到8局下才上場代打，惜面對水手右投費斯塔（Matt Festa）再遭三振，無功而返。

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