中職》萊福力5局無失分 兄弟力克桃猿

中信兄弟萊福力先發5局無失分。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕中信兄弟萊福力先發5局無失分，陳子豪和艾瑞克各打下2分打點，以4:3擊敗Lamigo桃猿。

萊福力被擊出2支安打都是內野安打，沒有讓猿隊上過得得點圈，並連續解決最後7名打者，投出3次三振，沒有四死球。

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猿隊先發投手史博威一開賽連投2次四壞球，陳子豪安打先馳得點，第3局兄弟又靠著2次保送上壘，陳子豪安打再下一城，艾瑞克高飛犧牲打追加1分。史博威投4局被擊出3支安打失3分、2分責失，投出4次四死球。

第5局猿隊起用蘇俊羽中繼，1出局後投出2次四壞球，艾瑞克安打攻下1分，將比數拉開到4:0。

兄弟第6局換上新人黃恩賜，猿隊終於有攻勢，林承飛、詹智堯和陽耀勳安打扳回1分，替補上場的陽耀勳2打數都安打。

9局下猿隊靠四壞上壘後，余德龍擊出1分打點二壘打，並靠著回傳失誤跑上三壘，林智平滾地球換回第3分。

黃恩賜。（中信兄弟提供）

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