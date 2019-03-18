WSBL》季外下苦工加強 電信潘姿吟本季找回投籃信心

中華電信2號潘姿吟。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕電信今以63：55擊敗台電，拿下本季第8勝，確定搶下冠軍戰門票。陣中主控「阿姿」潘姿吟擺脫前兩季傷病低潮，數據明顯進步，她透露，休季期間下了很多苦工維持身體狀況，且教練不斷給她在投籃上的信心，讓她能夠有穩定的火力輸出。

潘姿吟2014年時前往中國挑戰WCBA，在山西隊待了兩季後，因膝傷返台，並回到電信母隊。剛回台的前兩季，受到傷病困擾，陷入低潮，一直以來的失眠問題也無解，「膝傷還有跟球隊的磨合，不盡理想，以至於表現有些落差。」

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為了不再受傷病影響，潘姿吟透露，休季期間下很多苦工，加強肌力、身體平衡，「今年以健康的身體出賽，才能進步這麼多，失眠問題也因壓力減輕而解決。」她在返台後的頭兩季，場均5.5分、2.5籃板，本季進步到10.2分、5.1助攻。

本週為電信主場週，潘姿吟表示，這兩年女籃觀眾多了很多，今年還有主場週的活動，希望球迷可以多多進場幫她們加油。

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