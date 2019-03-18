日職》衝擊… 史上最強守護神 球速驟降「中學程度」

〔體育中心／綜合報導〕曾被譽為日職史上最強守備神的軟銀終結者沙法提（Dennis Sarfate），去年因動右髖關節手術僅投6場，原盼今年強勢復歸，未料春訓狀況不佳，引以為傲的球速下滑至自稱僅剩「中學程度」，已做好開幕上不了一軍的心理準備。

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沙法提曾在2017年締造單季54次救援的日職紀錄，更是日職史上首位達成200救援的外國選手，生涯7年防禦率僅1.55，被視為是史上最佳終結者之一。

然而，歷經去年傷痛球季後，最快159公里的速球尚未調整到位，昨對養樂多的熱身賽面對最初2名打者的3記直球僅有132-134公里。沙法提賽後說，「昨天的132公里直球，大概是自中學以來投出來的速度。」

沙法提預定還會在熱身賽登板2次，軟銀投手教練倉野信次說，「現在（他）的狀態有點嚴苛，期待有沒有什麼能讓他突然變好。」沙法提本人也認為，「本來是計劃開季就在一軍的，但昨天那種投球表現，沒了吧。」

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