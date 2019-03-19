鈴木一朗秀雷射肩 東京巨蛋兩日內最高潮

〔中央社〕美國職棒大聯盟日本海外開幕戰熱身賽，西雅圖水手今天與日職東京讀賣巨人交手，水手隊日籍外野手鈴木一朗守備時秀了雷射肩美技，掀起東京巨蛋這兩天的最高潮。

水手隊海外開幕戰熱身賽與讀賣巨人交手。繼17日之後，今天東京巨蛋再度掀起鈴木一朗旋風，日媒稱為這是「一朗劇場」，全場關注一朗的一舉手一投足。今天一朗先發打第9棒，最終3打數沒安打，和昨天一樣3打數無安打，熱身賽至今他已24打數無安打。

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昨天和今天迎戰巨人6打數無安打，一朗賽後表示：「空氣（氣氛）真的很好，我實在很想擊中一支的，真的很遺憾。」被問到迎接20日的開幕戰，應如何讓心情振奮一點，一朗說：「就自然而然就會心情振奮的。」

45歲的一朗今天在3局下展現雷射肩的守備美技，全場歡聲雷動。當時是巨人隊洋將葛瑞羅（Alex Guerrero）遭觸身球保送，靠捕逸上二壘，田中俊太敲出右外野方向飛球，鈴木一朗接殺後，直接長傳三壘，阻止壘上跑者再向前推進。

日媒報導寫道：「一朗肉體所被賦予的武器並沒衰退」。巨人隊總教練原辰德看到之後也不禁鼓掌說：「他那樣的年紀，守備力和跑的能力都沒衰退，真的很厲害。」

賽後，原辰德對媒體說：「一朗的打擊如何應該是他最清楚。不過，看著他的動作，我覺得是還非常年輕、還非常有力。今天一朗的throwing，就是我所知道的一朗風貌。」

水手隊與奧克蘭運動家將於20日、21日在東京巨蛋舉行2連戰。今天比賽後，水手隊總教練塞維斯（Scott Service）被媒體問到如何在開幕戰讓一朗發揮。塞維斯說：「當然一朗是先發，看一朗在守備上秀出美技給我們看，我想讓一朗在第一戰就上場，很想看看情況會變得如何。」

20日就要與運動家對戰，塞維斯表示：「雖然一朗在打擊方面沒能表現好，但能在幾天內就能把情況帶向好的方向，這就是一朗的能耐。不知他能做到什麼程度，我很期待。」

今天一朗3局上率先上場，擊成一壘滾地球出局，4局上1出局二、三壘有人，被巨人隊換上的左投戶根千明三振，放掉2個紅中直球沒打的一朗看似懊惱，7局上則擊出中外野飛球被接殺。

26歲的巨人投手戶根千明賽後被問到與一朗對戰的感想時說：「簡直像在做夢一樣。就像我在電視上看到的一朗的姿態一樣。我從小到大，就看到一朗是很有名的人，一直是跑在最前端的選手。能在這樣的情況下對戰，並非每個人都可以辦得到的，今天真的是很好的經驗。」

一朗的日本粉絲之一、22歲的貝瀨說，17日買到門票進東京巨蛋看一朗比賽，今天買不到門票進場看比賽，於是在東京巨蛋附近的運動餐廳看電視實況轉播。他說，看到一朗秀雷射肩，覺得儘管他的年齡常被拿來做文章，但他的肩膀沒衰退，一朗深知今天很多人目光聚焦於他，所以要求表現。

從小就視一朗為超級大明星的貝瀨說，雷射肩是眾所期待的一朗美技之一，一朗也是水手隊的強壯肩膀。

同樣22歲、從小就崇拜一朗的清水，與好友貝瀨一起到東京巨蛋買一朗的周邊商品。清水說一朗的表現，讓他喜歡上棒球這項運動，他還收集了和一朗使用的手套同款的手套。他還說，除了關心一朗，也關心巨人隊的陽岱鋼和日本火腿隊的王柏融，希望「四割男」王柏融能好好表現。（編輯：陳彥鈞）

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