NBA》公鹿忍痛裁「小字母哥」簽下鵜鶘後衛

公鹿前鋒伍德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績位居聯盟龍頭的密爾瓦基公鹿隊飽受傷兵困擾，日前傳出前新人王布洛格登（Malcolm Brogdon）右腳足底筋膜撕裂，將缺席6到8週，公鹿球團今天宣布裁掉前鋒伍德（Christian Wood），並找來佛雷瑟（Tim Frazier）彌補後場空缺。

前提湖後衛佛雷瑟。（資料照，法新社）

公鹿後場除了傷及布洛格登以外，包括G.希爾（George Hill）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、S.布朗（Sterling Brown）等後場戰將接連進入傷兵名單，後場人力短缺的情況下，公鹿只能忍痛裁掉前鋒伍德，並簽下佛雷瑟來支援公鹿後場戰力。

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公鹿選擇裁掉伍德想必是非常艱難的決定，雖然這位23歲的年輕前鋒本賽季只為公鹿打過13場比賽，場均拿下2.8分及1.5個籃板，但他在發展聯盟表現相當優異，場均可以貢獻29.3分及14.1個籃板，被看好有機會成為下一個「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

而佛雷瑟本賽季從巫師轉戰鵜鶘，他在2月底因為鵜鶘陣中主力培頓（Elfrid Payton）傷癒歸隊，遭到球團釋出，本季佛雷瑟為鵜鶘出賽47場比賽，其中17場先發上陣，場均拿下5分2.9個籃板4.4次助攻。

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