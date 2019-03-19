MLB》林子偉成傷兵第一候補 紅襪精神領袖確定缺席開季

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天對記者表示，35歲老將二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）開季確定會待在傷兵名單，且暫時沒有歸隊時間表。

佩卓亞近年飽受左膝傷勢所苦，17年季末動刀，但去年只出賽3場就宣布整季報銷，經過漫長時間復健，目前春訓出賽4場，7打數敲出2安打，且前天的守備是首度站滿5局。

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佩卓亞（左）確定趕不上開季。（資料照，美聯社）

開季待在傷兵名單的原因，柯拉表示，佩卓亞並沒有受傷，只是為了保險起見，開季後還是讓他去延長春訓營持續復健，讓體能恢復到比賽水準，佩卓亞本週還是會在大聯盟春訓出賽。

紅襪開幕戰將在29日飛到西雅圖和水手進行4連戰，開季更是連續11場客場征途，直到4月10日才會回到芬威主場，美媒預測佩卓亞大概4月可以回歸。

佩卓亞留下二壘空缺預計由工具人霍特（Brock Holt）和努涅茲（Eduardo Núñez）分擔。紅襪的開幕戰名單多出一個名額，將會多放一名投手，以13名投手、12名野手來開季，台灣好手林子偉暫時不在規劃之內。

雖然林子偉的位置被兩位工具人卡住，但只要野手再出現傷兵，他就會是第一順位的選擇。

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