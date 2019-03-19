MLB》震怒...看不慣隊友比賽中偷打電動 桑塔納狠砸電視

桑塔納（Carlos Santana）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年風光以3年6000萬美金加盟費城人，結果在這個休賽季被交易至印地安人的明星一壘手桑塔納（Carlos Santana）稍早在接受訪問時爆料，去年費城人在賽季最後關頭苦吞九連敗時，還有球員在比賽的時候跑到休息室偷打電動遊戲《要塞英雄》，為此他無法忍受，憤而用球棒將休息室中的電視砸個稀巴爛。

桑塔納：「我有看到幾個球員在比賽時打電動，不過我不想說出他們的名字。我們輸太多球了，但我覺得他們意點都不擔心，完全不尊重他們的隊友、教練還有球團工作人員。我的個性不是這樣的，但我真的太生氣了。」

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桑塔納：「我從來沒有見過有人在比賽中打電動，這實在非常沒有職業道德。我知道我們當時已經被淘汰了，但大家必須保有尊嚴。」

而消息人士指出，今年費城人也採取了新的措施，將由球隊的領導核心以及老將們共同制定球隊相關的紀律政策，來避免再有上賽季如桑塔納所說的情形發生。

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