MLB》鈴木一朗扛開幕戰先發外野 成大聯盟史上第二老

鈴木一朗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水手明天起連續2天在東京巨蛋與運動家進行海外開幕戰，日籍老將鈴木一朗確定會先發出賽，他將以45歲又149天，成為大聯盟史上第二老在開幕戰先發的選手。

鈴木一朗熱身賽打擊表現欠佳，至今31打數僅2安，打擊率不到1成。不過，他昨天展現雷射肩，讓全場日本球迷驚呼連連。水手總教練瑟維斯（Scott Servais）也表明，鈴木一朗將會在海外開幕戰擔任先發。

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瑟維斯說，「他在外野表現不錯，還展現強肩直傳三壘。他將會在比賽中擔任先發，我們看看會有什麼表現。」瑟維斯指出，「我為他感到興奮，對於他的進攻方面而言，這次春訓表現不算好，但若有人能短短數天就反轉，那會是一朗。」

鈴木一朗將以45歲又149天之姿，成為史上第二老的開幕戰先發野手。史上最老則是2004年的勇士選手法蘭柯（Julio Franco），他以45歲又227天先發守一壘。

鈴木一朗。（今日美國）

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