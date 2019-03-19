MLB》克蕭確定趕不上開季 中斷連8年開幕戰先發紀錄

道奇王牌投手克蕭趕不上開季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今年春訓左肩不適，調整進度落後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布，克蕭確定趕不上開季，中斷連8年擔任開幕戰先發的紀錄。

大聯盟官網報導，克蕭在今年春訓因左肩發炎，休息三週，至今還沒有在熱身賽投球，他預計將在美國時間週三於實戰打擊練習中投球。

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「和克蕭談論後，很明顯看著進度表，克蕭趕不上開幕戰。」羅伯斯表示，當克蕭準備好時，才能為球隊投球，「當他認為可以幫助我們的時候，才會讓他上場，我們都在同一條船上。」羅伯斯也說，克蕭不會在球隊開季名單，也尚未宣布替補他的人選。

此外，道奇另一名投手畢爾勒（Walker Buehler）有肩膀痠痛的問題，他預計下場比賽設定投4局，直到開幕戰前，至少會有1次投一休三的狀況。

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