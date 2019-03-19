NBA》放下彼此心結 追夢綠：只要KD還在勇士將奪冠

勇士主將D.格林（左）、杜蘭特（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士前鋒「追夢綠」D.格林（Draymond Green）在季中與隊友杜蘭特（Kevin Durant）發生過多次爭執，讓外界認為這是衛冕軍挑戰三連霸的不定時炸彈，不過來到例行賽尾聲，兩人似乎已經破冰並放下彼此心結，D.格林更在受訪中表示只要杜蘭特還在勇士，他們就會拿下總冠軍。

杜蘭特今年賽季結束將會成為聯盟最大咖的自由球員，D.格林被問到賽季結束後認為杜蘭特是去還是留時，「無論今年夏天發生什麼，不管他做了什麼決定，如果他選擇離開，就離開，如果他留下，那就留下，但他現在就是球隊的一份子，當他還在這裡時，我們將會贏得總冠軍，就這麼簡單，其他的的都無所謂。」D.格林說道。

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訪問中談到D.格林與杜蘭特11月發生爭執的的情況，「每個人都希望看到球隊因為我們的爭吵而分崩離析，但事實並非如此，這個更衣室裡的每個人都有一個共同的目標，那就是奪冠。」D.格林說道。

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