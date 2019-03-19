MLB》洋基補先發 小聯盟約簽前國聯勝投王岡薩雷茲

岡薩雷茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發群塞維里諾（Luis Severino）肩膀不適缺席約一個月，老將沙巴西亞（CC Sabathia）則可能會到4月中才能歸隊。洋基為了補強先發，以小聯盟約簽下前國聯勝投王岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。

岡薩雷茲曾在2012年國民時期以21勝奪得國聯勝投王，他去年被國民交易至釀酒人，整季繳出10勝11敗防禦率4.21的成績，吃下171局。不過，岡薩雷茲來到釀酒人後，5場先發戰績3勝0敗防禦率僅2.13。

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大聯盟官網報導，若岡薩雷茲擠進大聯盟洋基隊名單，就能獲得300萬美元的薪水。但岡薩雷茲不太可能擠進洋基開幕戰名單，有機會爭取先發輪值、或是作為長中繼出發。洋基目前尚未證實該消息。

洋基目前的先發輪值組合為日籍投手田中將大、派克斯頓（James Paxton）、哈普（J. A. Happ）、傑曼（Domingo German）、賽薩（Luis Cessa）。塞維里諾因肩膀受傷，預計5月之前都會缺陣；而沙巴西亞則可能在4月份歸隊。

岡薩雷茲。（資料照，法新社）

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