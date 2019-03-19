MLB》鈴木一朗大秀神奇雷射肩 達比修有這樣解讀

鈴木一朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕45歲的鈴木一朗昨在對上讀賣巨人的熱身賽，第三局上演超級雷射肩守備，接殺右外野飛球後直傳三壘，這一球引起東京巨蛋一陣騷動，對此後輩、小熊隊投手達比修有表示：「這肩太強了，而且感覺他還沒有使出100%的力量！」

イチローさんの肩すごい。

しかも100パーセントで投げてない感じやし — ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） 2019年3月18日

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巨人隊總教練原辰德看到之後也不禁鼓掌說：「以他那樣的年紀，守備力和跑的能力都沒衰退，真的很厲害。」

原辰德表示：「一朗的打擊如何應該是他最清楚，不過，看著他的動作，我覺得還非常年輕、非常有力。今天一朗的throwing，就是我所知道的一朗風貌。」

雖然守備演出美技，但兩天來熱身賽對巨人6打數仍沒有無安打，一朗賽後表示：「這裡氣氛真的很好，我實在很想擊中一支的，真的很遺憾。」

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