NBA》抓猛哥「雙二十」白搭 騎士退活塞中止三連敗

騎士合計七人得分上雙。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場迎戰活塞，本場比賽活塞隊葛瑞芬（Blake Griffin）輪休，騎士「愛神」洛夫（Kevin Love）則是背部不適缺陣，兩隊各有一名主力戰將沒有上場，即使活塞「抓猛哥」卓蒙德（Andre Drummond）今天繳出「雙二十」成績單，仍不敵騎士團隊七人得分上雙的精采表現，騎士以126：119擊退活塞，中止三連敗。

騎士塞克斯頓（左）此役拿下全場最高27分。（美聯社）

此役兩隊打得激烈，前三節打完活塞僅以1分領先騎士，進入決勝節雙方戰況持續膠著，直到比賽最後2分鐘，騎士靠著塞克斯頓（Collin Sexton）及奧斯曼（Cedi Osman）連續飆進3記三分彈才將比分拉開，最終騎士就以126：119擊敗活塞。

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奧斯曼（右）21分4籃板6助攻。（美聯社）

塞克斯頓27分2籃板1助攻，奧斯曼21分4籃板6助攻，史道斯卡斯（Nik Stauskas）17分2籃板2助攻，B.奈特（Brandon Knight）16分4籃板5助攻，諾瓦巴（David Nwaba）13分6籃板4助攻。

卓蒙德繳出21分21籃板。（美聯社）

艾靈頓（Wayne Ellington）25分1籃板2助攻，卓蒙德21分21籃板5助攻，R.傑克森（Reggie Jackson）15分2籃板4助攻，I.史密斯（Ish Smith）13分3籃板5助攻。

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