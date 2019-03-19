MLB》酒駕姜正浩回歸 將擔任海盜固定先發

姜正浩。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕韓籍內野手姜正浩在今年春訓表現優異，雖然在28個打數中被三振了13次，但也轟出了5支全壘打，攻擊指數高達0.996。海盜總教練赫多（Clint Hurdle）也在稍早宣布今年球隊的先發三壘手將會是由姜正浩擔任，而先發游擊手則是岡薩雷茲（Erik González）。莫蘭（Colin Moran）和紐曼（kevin Newman）將會擔任替補。

「這不是一個容易的決定。這四個人都有各自的優點能讓他們擔任先發。我們相信這是我們在考量防守範圍和整體運動能力所做出的最好決定。」赫多說道。

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「我們覺得姜正浩和岡薩雷茲是現在我們隊上最好的防守組合，」海盜總管杭亭頓（Neal Huntington）說，「這是我們做出這個決策的重要原因。姜正浩的長打能力是一大威脅，而且他同樣能敲出安打。我們也很喜歡紐曼和莫蘭，相信他們將成為這支球隊的重要隊員。」

姜正浩在2016年季末酒駕遭逮捕後，一直到去年九月才又回到大聯盟賽場上。而海盜是在這個休賽季以一年短約將他簽回。姜正浩生涯大聯盟共累積232場出賽，有36發全壘打，OPS 0.837。

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