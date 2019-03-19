MLB》「百億男」14打席0安打 哈波加盟首安終於出爐

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3月初剛簽下13年3.3億美元合約的明星外野手哈波（Bryce Harper），今天終於敲出加盟費城人後首支安打，不過是在小聯盟春訓擊出。

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剛簽下破紀錄大約，哈波卻馬上16日的大聯盟春訓遭藍鳥投手索頓（Trent Thornton）的96英哩火球直擊腳踝，當場痛苦倒地，看得全費城上下都緊張兮兮，所幸經X光檢查後無大礙，昨天面對洋基的比賽，哈波回歸先發打線，不過3個打數沒有安打。

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哈波在大聯盟春訓至今出賽5場、打擊率還是0，有14個打席都沒敲出安打，還吞了5K，他說：「我感覺很好，沒有任何瘀青、腫脹，我肯定不想無安打結束春訓，但如果真的發生，那開幕戰，我來了。」

費城人今日與紅雀比賽，但哈波則被派到小聯盟春訓營和老虎隊農場選手交戰，以右外野手身分守了4局，並終於敲出他加盟費城後的首安，單場4打數2安打，費城隨隊記者Jim Salisbury報導，哈波還開玩笑地說要把安打球拿來當紀念。

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