MLB》蛇王轉隊首轟出爐 紅雀擊退費城人（影音）

高德施密特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季被響尾蛇交易至紅雀的「蛇王」高德施密特(Paul Goldschmidt)今天終於敲出他在春訓、同時也是轉隊後的個人首轟,終場紅雀以4:1擊敗費城人。

高德施密特在穿上紅雀球衣後春訓只有0.812的OPS,直到今天首轟才開張,今天三打數就那一支兩分砲,另外還有一次保送上壘。

紅雀重砲新秀歐尼爾(Tyler O'Neill)今天也轟出春訓第五發全壘打,這也是他春訓的第9支安打。紅雀先發投手哈德森(Dakota Hudson)也有好表現,投滿五局送出8次三振,僅有一次保送,未失一分,有望搶下輪值最後一席位子。

PAUL GOLDSCHMIDT'S FIRST CARDINAL HOME RUN!!



(sorry, we're a little excited) pic.twitter.com/UIpgXRxnTR