MLB》蛇王轉隊首轟出爐 紅雀擊退費城人（影音）

高德施密特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季被響尾蛇交易至紅雀的「蛇王」高德施密特（Paul Goldschmidt）今天終於敲出他在春訓、同時也是轉隊後的個人首轟，終場紅雀以4：1擊敗費城人。

高德施密特在穿上紅雀球衣後春訓只有0.812的OPS，直到今天首轟才開張，今天三打數就那一支兩分砲，另外還有一次保送上壘。

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紅雀重砲新秀歐尼爾（Tyler O'Neill）今天也轟出春訓第五發全壘打，這也是他春訓的第9支安打。紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）也有好表現，投滿五局送出8次三振，僅有一次保送，未失一分，有望搶下輪值最後一席位子。

PAUL GOLDSCHMIDT'S FIRST CARDINAL HOME RUN!!



（sorry, we're a little excited） pic.twitter.com/UIpgXRxnTR — St. Louis Cardinals （@Cardinals） 2019年3月18日

費城人先發投手艾夫林（Zach Eflin）投五局挨兩轟掉了三分，最後苦吞敗投；費城人打者群擊出6支安打，雖然還有4次靠保送上壘，但得點圈11次打擊機會沒有任何安打，是全場僅得1分的最大關鍵。

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