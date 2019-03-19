NBA》德羅森砍26分擊退勇士 率馬刺豪取9連勝

馬刺德羅森拿26分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的馬刺今天在主場迎戰衛冕軍勇士，德羅森 （DeMar DeRozan）得到26分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也貢獻23分、13籃板，幫助球隊以111：105贏球，馬刺近期取得9連勝，排名升至西部第五。

半場打完馬刺領先11分，第三節剩下1分52秒馬刺還握有5分領先，這時勇士球星柯瑞（Stephen Curry）連拿8分、包含2顆三分，助勇士逆轉戰局。但馬刺射手貝利納里 （Marco Belinelli）立即回敬一顆三分，三節打完馬刺領先4分。

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馬刺德羅森（右）拿26分。（美聯社）

末節馬刺穩定維持分差，剩下1分21秒時，德羅森投進關鍵中距離，拉開至6分差。勇士K.湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞接連出手都沒進，馬刺最後收下勝利，奪得9連勝。

艾德瑞吉得到23分。（今日美國）

馬刺全隊有5人得分上雙，德羅森26分9籃板8助攻，艾德瑞吉23分13籃板、賞2次火鍋。蓋伊（Rudy Gay）17分，D.懷特（Derrick Whit）12分，米爾斯（Patty Mills）10分。

勇士「浪花兄弟」今命中率欠佳，柯瑞全場25投9中拿到25分8助攻，K.湯普森18投5中得到14分。杜蘭特24分，D.格林（Draymond Green）10分。

此外，此戰勇士的「五星連線」少了卡森斯（DeMarcus Cousins），回鍋的澳洲籍中鋒柏格特（Andrew Bogut）今首次上場，上場19分鐘得到7分7籃板。

馬刺德羅森（左）進攻，勇士杜蘭特（中）防守。（美聯社）

勇士球星柯瑞（中）。（美聯社）

勇士中鋒柏格特（中）防守馬刺艾德瑞吉（右）。（今日美國）

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