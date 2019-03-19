NBA》諾佬生涯總得分超越張伯倫 躍居史上第6

諾威斯基中距離跳投得手，總得分排行榜攀升至第六名。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今天在對陣紐奧良鵜鶘的比賽中拿下8分，個人生涯總得分來到31424分，超越張伯倫的31419分，躍居NBA歷史總得分排行榜第6名。

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賽前諾威斯基以4分的差距排名第七，第一節開賽2分09秒諾威斯基在中距離跳投先是拿下2分，隨後又在相同位置投進一記2分球，個人生涯總得分來到31420分，超越張伯倫生涯總得分排名攀升至第六名。

這歷史性的一刻滿場獨行俠球迷起立為這位傳奇球星鼓掌，球員們也紛紛向諾威斯基擁抱致敬，諾威斯基在聯盟21個年頭，這很可能是他的最終賽季。

球員們紛紛向諾威斯基致意。（美聯社）

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