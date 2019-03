NBA》諾佬生涯總得分超越張伯倫 躍居史上第6

諾威斯基中距離跳投得手,總得分排行榜攀升至第六名。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕達拉斯獨行俠「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)今天在對陣紐奧良鵜鶘的比賽中拿下8分,個人生涯總得分來到31424分,超越張伯倫的31419分,躍居NBA歷史總得分排行榜第6名。

With this bucket, @swish41 moves to No. 6 on the #NBA all-time scoring list! #MFFL pic.twitter.com/4yYHgr1vRt