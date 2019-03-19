日職》陽岱鋼打擊不振 日教練直言：先發沒了

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣好手陽岱鋼近期熱身賽打擊手感降溫，過去兩戰面對大聯盟水手隊的交流賽，共3打數都吞下三振。《日刊現代》引述一名巨人教練的話，直言陽岱鋼開季可能會無法以先發之姿出賽。

巨人和水手的兩場交流賽，巨人隊三名先發外野分別是葛雷諾（Alex Guerrero）、丸佳浩、龜井善行，陽岱鋼只有在第一場擔任先發指定打擊，第二戰則是代打，共3打數都吞下三振。

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《日刊現代》指出，目前的巨人外野手中，只有丸佳浩確定，左外野競爭者多，問題是右外野的陽岱鋼。一名巨人教練認為，監督原辰德評價很高的陽岱鋼表現不算好，熱身賽打擊率0.292，他以指定打擊出戰過去兩場比賽，包含昨日的代打，3打數都吞下三振。

該教練說，當初構想是丸佳浩、陽岱鋼兩人是先發外野，而洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）則是要爭左外野。他提到，龜井善行在16日對養樂多之戰敲滿貫砲，昨晚又敲出適時安打，毫無疑問是開幕戰先發，原辰德計畫把他擺在第五棒。該名教練指出，龜井善行已經36歲，不太可能打滿整季，自己會傾向放在板凳。

葛雷諾目前在熱身賽的打擊率為0.226，而新洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva）打擊率僅0.167，洋助人至今表現不佳。巨人隊相關人士透露，球隊補進丸佳浩，卻陷入「外野麻煩」，這可能是原辰德的一大誤算。

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