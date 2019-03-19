MLB》田中將大準備好了 5局飆7K率洋基獲勝

田中將大。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕被任命為球隊開幕戰先發的洋基日籍投手田中將大，今天在對上勇士的熱身賽中先發主投5局，飆出7K，僅被敲2支安打失掉1分，洋基最後以7：4擊敗勇士，田中拿下春訓第二場勝投，他賽後透過翻譯表示：「我已為開幕做好準備。」

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田中只在第二局遭到馬卡奇斯（Nick Markakis） 全壘打狙擊，失掉唯一一分，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「除了全壘打之外都投得很好，滑球非常棒、快速球可以有效使用、指叉球也很OK，事實上投5局、用超過80球，他已經上了軌道。」

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田中預計24日對上藍鳥的熱身賽再度先發主投，為29日在洋基球場對上金鶯的開幕戰做最後準備。

洋基本場比賽第2局靠著一壘手維特（Luke Voit）的陽春砲先馳得點、「法官」賈吉（Aaron Judge）在第五局的三壘安打送回2分打點、羅邁（Austin Romine）接連補上安打擴大領先，終場7：4戰勝勇士。

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