NBA》「小刺客」重返波士頓 金塊敲暈綠衫軍獲季後賽門票

I.湯瑪斯首度重返波士頓主場。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天作客對戰塞爾提克，也是金塊後衛「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）首度重返波士頓TD花園主場，上場前他接受滿場球迷熱情歡呼，他雖然只上場7分鐘、沒有得分，但靠著其他隊友多點開花，金塊以114：105擊敗塞爾提克，4連勝取得季後賽門票，也是自2013年來首度晉級。

I.湯瑪斯2016年在塞爾提克打出生涯年，率領綠衫軍過關斬將闖進東部冠軍戰，但不幸敗給「詹皇」詹姆斯領軍的騎士隊，賽季結束後，又因為臀傷被塞爾提克球團交易至騎士，復出後表現日益衰退，遭球團交易至湖人，隨後又遭到釋出，最後以底薪加盟金塊，雖然現今的I.湯瑪斯身手不如以往，但今天回到波士頓仍獲得熱烈歡迎。

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I.湯瑪斯獲滿場波士頓球迷熱烈歡迎。（法新社）

本場比賽兩隊打得激烈，前三節打完雙方以80：80戰成平手，來到決勝節，金塊開局打出一波6：0小高潮，雖然綠衫軍也有攻勢竄起，靠著羅齊爾（Terry Rozier）以及哈佛德（Al Horford）連續兩記三分彈將比數追到3分差距，但始終欠缺臨門一腳無法將落後的分數追回，最終金塊就以114：105收下勝利，確定成為西部本季第二支晉級季後賽的球隊。

約基奇拿下21分13籃板7助攻。（法新社）

金塊先發五人得分都上雙，約基奇（Nikola Jokic）21分13籃板7助攻，巴頓（Will Barton）20分4籃板2助攻，G.哈里斯（Gary Harris）16分4籃板2助攻，克雷格（Torrey Craig）13分8籃板2助攻，P.米爾塞普（Paul Millsap）12分11籃板5助攻。

厄文（左）拿下全場最高的30分5籃板4助攻。（美聯社）

綠衫軍方面以厄文（Kyrie Irving）30分最高，另有5籃板4助攻，哈佛德20分6籃板6助攻，小莫里斯（Marcus Morris）13分5籃板1助攻，史馬特（Marcus Smart）10分4籃板3助攻。

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