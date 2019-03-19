NBA》羅利遭尼克菜鳥壓傷右腳 直言對方打球髒

暴龍明星後衛羅利（右）運球推進，遭尼克中鋒M.羅賓森弄倒，羅利的右腳還被壓傷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍明星後衛羅利（Kyle Lowry）今天在對尼克的比賽中，遭對方20歲中鋒M.羅賓森（Mitchell Robinson）拉倒，還壓傷羅利的右腳踝，讓他當下退場治療，幸賽後經過檢查後，傷勢不嚴重。羅利直言，對手打球有點髒。

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第三節剩下約5分15秒，羅利搶到籃板球後運球推進，被M.羅賓森用左手拉倒，羅利的右腳還遭對方壓傷，表情相當痛苦，最後他在暴龍隊職員的攙扶下退場。暴龍總教練納斯（Nick Nurse）賽後表示，羅利傷勢不嚴重。

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《CBC News》報導，「這很痛，現在好一點了。」羅利表示，「我看了影片後，認為這球有點髒，他抓住我、還把我弄倒，但他還只是年輕人，我知道他不覺得會傷到我，認為他只是想阻止這個PLAY。」

羅利先前因腳踝傷勢缺戰，今天回歸球場，上場26分鐘繳出15分8助攻表現，但又因腳傷提前退場，下場比賽仍不知是否能出賽。

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