NBA》帥翻多倫多！林書豪連過2人秀高難度上籃 （影音）

林書豪攻下全隊最高分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場以128：92狂勝尼克，創下隊史面對尼克的最大勝分，台裔球星林書豪替補上陣砍下暴龍全隊最高的20分，其中第三節執行最後一波進攻更是博得多倫多球迷滿堂彩。

第三節暴龍隊最後一波進攻，林書豪在三分線外啟動，先是第一步過了防守者，之後變向切入內線，面對尼克補防的中鋒柯內特（Luke Kornet）最後來個翻身上籃高打板命中，高難度的進球讓推特上的美國球迷大讚：「我打賭尼克球迷很想林書豪」、「這就是林書豪的招牌打法」。

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Oh you fancy pic.twitter.com/NOjAESkswk — Toronto Raptors （@Raptors） 2019年3月19日

暴龍前三節打完已經領先多達32分，林書豪第四節持續帶領板凳群擴大領先優勢，單節拿下13分，終場暴龍就以36分差距大勝，寫下隊史對戰尼克的最大勝分差距，林書豪也拿下轉隊後得分新高。

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