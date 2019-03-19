原住民運動會週六台中登場 郭婞淳、陳傑站台

舉重女將郭婞淳（中）與陳傑為原住民運動會站台。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕108年全國原住民族運動會23日至25日將於台中市點燃戰火，台中市運動局長李昱叡今天與賽會代言人郭婞淳、陳傑共同宣布，原民運即將開始，手持原住民傳統弓，拉滿弓象徵賽會蓄勢待發。

原民運是今年度國內第一場綜合運動會，同時是台中首度承辦原民運，本屆賽會共有15種競賽種類，分為兩大類，一是田徑、籃球、棒球、柔道等，二是員住宿特有或傳統民俗運動，傳統狩獵、傳統樂舞、傳統射箭等。

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舉重女將郭婞淳雖然沒有參賽，但她回想起，高中參加原民運的回憶，「我當時參加負重接力，就是背重物跑步，還有人不小心跌倒滾了一圈，最後我們拿下第二名。」她覺得，原民運氣氛相當歡樂，感覺大家非常享受在其中。

跨欄好手陳傑則參加田徑400公尺與400公尺跨欄項目，他表示，原民運比賽氣氛很特殊，包含場邊有許多攤位，充滿原住民文化，他對於觀看傳統狩獵以及水域活動等很有興趣。

原住民運動會週六將於台中點燃戰火。（記者卓佳萍攝）

郭婞淳（中）體驗拉弓。（記者卓佳萍攝）

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