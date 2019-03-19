MLB》ESPN百大球員榜出爐 神鱒第一、洋基九人太豪華

楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN作家群在日前推出了2019年MLB百大球員的排行榜，其中天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）再度獲得第一，而洋基隊多達九人入選，是最多球員入選該榜的球隊。

第二名是去年風光拿下美聯MVP和世界大賽冠軍的紅襪隊貝茲（Mookie Betts），他在去年的百大球員榜僅排名第17位；第三名是國民隊三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）；第四名是去年繳出鬼神成績的國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）；第五名是洛磯隊攻守兼備的看板球星艾倫納多（Nolan Arenado）。

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貝茲。（資料照，美聯社）

洋基隊入選的有：賈吉（Aaron Judge，10）、塞維里諾（Luis Severino，23）、史坦頓（Giancarlo Stanton，31）、派克斯頓（James Paxton，43）、查普曼（Aroldis Chapman，47）、桑契斯（Gary Sanchez，67）、托瑞斯（Gleyber Torres，78）、安杜哈爾（Miguel Andujar，84）、希克斯（Aaron Hicks，88）共九位球員。

賈吉。（資料照，今日美國）

而去年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）是所有第一次進榜的球員中排名最高的，排在第12，而國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna）也是首次進榜，排在第20位。另外跟去年相比，費城人王牌諾拉（Aaron Nola）一共上升76名，來到第24位，是爬升最多的球員。

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